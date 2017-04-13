«Бостон» разгромил «Милуоки», Джеральд Грин набрал 18 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на домашнем паркете одолел «Милуоки Бакс» со счётом 112:94.Игроки «Милуоки» отлично начали встречу, выиграв первую четверть с разницей в 11 очков. До перерыва хозяева полностью сократили отставание и вырвались вперёд на одно очко. Во второй половине «Селтикс» выиграли обе четверти и оформили победу с разгромным счётом 112:94.В составе «Бостона» самым результативным стал, набравший 18 очков.провёл на паркете 23 минуты, собрав коллекцию из 13 очков, 8 результативных передач, 4 подборов, 1 перехвата и 1 блок-шота.«Селтикс» завершил сезон на 1-м месте в турнирной таблице Востока, а «Милуоки» расположился на 6-й позиции.