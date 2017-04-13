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Харден оформил 22-й трипл-дабл в сезоне
13 апреля 2017, четверг. 12:02.
Баскетбол
Защитник «Хьюстон Рокетс»
Джеймс Харден
в
матче регулярного чемпионата НБА
с «Миннесота Тимбервулвз» (123:118) оформил трипл-дабл из 27 очков, 12 результативных передач и 10 подборов.
Этот трипл-дабл стал для Хардена 22-м в сезоне-2016/17. На первом месте по этому показателю находится лидер «Оклахома-Сити Тандер»
Расселл Уэстбрук
(42).
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Оклахома-Сити Тандер
Хьюстон Рокетс
Джеймс Харден
Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
13 апреля 2017, четверг
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