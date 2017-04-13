Брайант: мой последний матч бог быть либо эпическим, либо худшим в истории

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс»признался, что не мог провести свой последний матч в карьере на просто хорошем уровне. Брайант завершил карьеру год назад, набрав 60 очков в игре с «Ютой Джаз».«После первой пары минут я подумал: „Вот чёрт!“ Стало ясно, что в этот вечер нормальной игры у меня не будет. Я мог провести либо эпический матч, либо худший в истории. Мне постоянно отдавали чёртов мяч, и публика требовала, чтобы я бросал. Мне становилось стыдно перед напарниками потому, что толпа свистела, если бросали они. Так что состояние было такое: „Чёрт возьми, я должен действовать“, — рассказал Брайант SLAM.