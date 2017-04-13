ЦСКА завершил регулярное первенство Лиги ВТБ разгромом «Пармы» "+61"

Московский ЦСКА на выезде обыграл пермскую «Парму» со счётом 116:55 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ. «Армейцы» уже первую четверть выиграли с более чем двукратным преимуществом и в дальнейшем добавляли к своему отрыву минимум по 10 очков в каждой четверти.Самым результативным игроком матча стал защитник московского клуба, который набрал 23 очка. Центровойпринёс 13 баллов «Парме».Для ЦСКА этот матч стал последним в регулярном первенстве. «Армейцы» завершили его на первом месте с 22 победами в 24 играх.