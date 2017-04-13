В НБА установлен новый рекорд посещаемости

В НБА в третий раз подряд побит рекорд посещаемости регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги. 1230 матчей нынешнего сезона посетили в общей сложности 21 997 412 болельщиков.
Рост посещаемости по сравнению с прошлым сезоном составил 0,1%. Средняя посещаемость возросла с 17 864 до 17 884. Коэффициент заполняемости арен составил 94%, что также является рекордом.
Сетка плей-офф выглядит следующим образом:
Восток
«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз»,
«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс»,
«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс»,
«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс».
Запад
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс»,
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз»,
«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер»,
«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз».
Розыгрыш плей-офф — 2017 начнётся 15 апреля матчем «Кливленд» – «Индиана».