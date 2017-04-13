Папатеодору: желаю УНИКСу успеха в плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Астаны»прокомментировал итоги матча с УНИКСом (78:83) в Единой лиге ВТБ.«Мы ожидали, что игра будет трудной, и помнили, что УНИКС три дня назад дома проиграл «Локомотиву». Но у наших команд разный уровень. И всё же мы не должны были так неуверенно действовать в первой половине. УНИКС играл в баскетбол, а мы просто смотрели. Поэтому хозяева и забили нам в первой половине 48 очков. Мы всё это обсудили в перерыве в раздевалке с игроками. И, как результат, после большого перерыва мы стали защищаться агрессивно. Да, мы достаточно много фолили, но иначе против таких игроков, как Колом и Лэнгфорд, не сыграть. Тем не менее соперник во второй половине забил всего 35 очков. Значит, мы сыграли гораздо лучше, но и этого было недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как УНИКС. Желаю казанцам успеха в плей-офф», — приводит слова Папатеодору пресс-служба лиги.