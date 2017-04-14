Тони Аллен пропустит первый раунд плей-офф из-за травмы ноги

Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз»выбыл из строя на неопределённый период из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги, сообщает ESPN. Игрок получил травму в последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» в результате неумышленного удара. Наиболее вероятно, что он не сможет помочь команде в серии первого раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс».В нынешнем сезоне Аллен набирал по 9,1 очка и совершал по 5,5 подбора за 27 минут в среднем за игру. Также он отметился успешными действиями в обороне против лидера «Сан-Антонио» Кавая Леонарда.