Лю: нужно опасаться Джорджа. Он может набрать по 30 очков в каждом матче

Главный тренер «Кливленд Кавальерс»при подготовке к серии первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» намерен уделить особое внимание лидеру соперника форварду«Нам стоит опасаться Джорджа. Он отличный игрок и своё забьёт. Но кроме того, необходимо позаботиться и о других баскетболистах «Индианы» – Си Джее Майлзе, Монте Эллисе, Аароне Бруксе и Лэнсе Стивенсоне. Нужно постараться выключить их из игры, поскольку Пол способен набрать по 30 очков в каждом матче. Будем защищаться против него жёстко, используя разных опекунов и различные схемы», – цитирует Лю ESPN.