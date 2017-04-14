Карлайл: новый контракт с Ноэлем – приоритет межсезонья для «Далласа»

«Даллас Маверикс» намерен сделать всё возможное, чтобы заключить новый контракт с центровым«Подписание нового договора с Ноэлем является одной из самых приоритетных целей межсезонья для «Далласа. Хотя мы не можем ничего гарантировать», – передаёт слова главного тренера командыDallas News.23-летний Ноэль перешёл в «Маверикс» в результате обмена из «Филадельфии Сиксерс». Организация собирается сделать центровому квалификационное предложение в размере $ 5,8 млн, чтобы он получил статус ограниченно свободного агента.