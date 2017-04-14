Демпс: мне нравится, в каком направлении движется «Нью-Орлеан»

Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс» Делл Демпс подвёл предварительные итоги сезона для команды.
«Я каждый день получаю удовольствие от своей работы. При этом не чувствую никакого давления. Сейчас мы оцениваем результаты выступления команды. После этого мы встретимся с главным тренером Элвином Джентри и обсудим с ним все события сезона. Думаю, на долю «Нью-Орлеана» выпало немало испытаний в минувшем чемпионате. Но при этом мне нравится направление, в котором мы движемся», – цитирует Демпса ESPN.
«Пеликанс» закончили регулярный чемпионат с соотношением побед и поражений 30-52 и второй год подряд не попали в плей-офф.