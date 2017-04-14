Демпс: мне нравится, в каком направлении движется «Нью-Орлеан»

Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс»подвёл предварительные итоги сезона для команды.«Я каждый день получаю удовольствие от своей работы. При этом не чувствую никакого давления. Сейчас мы оцениваем результаты выступления команды. После этого мы встретимся с главным тренероми обсудим с ним все события сезона. Думаю, на долю «Нью-Орлеана» выпало немало испытаний в минувшем чемпионате. Но при этом мне нравится направление, в котором мы движемся», – цитирует Демпса ESPN.«Пеликанс» закончили регулярный чемпионат с соотношением побед и поражений 30-52 и второй год подряд не попали в плей-офф.