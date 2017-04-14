«Денвер» хочет заключить новый контракт с Мэйсоном Пламли

«Денвер Наггетс» планирует в межсезонье заключить новый контракт с центровым«Пламли во многом оправдал те ожидания, которыми мы руководствовались, когда обменивали его. Он атлетичный игрок, умеющий пасовать. Хотя Мэйсону непросто привыкать к роли третьего или четвёртого «большого» в ротации после того, как в «Портленде» он выходил в стартовом составе. Когда мы брали Пламли, то делали это с целью подписать с ним новый контракт», – цитирует генерального менеджера «Денвера»Altitude Sports.«Наггетс» имеют право сделать центровому квалификационное предложение на следующий сезон в размере $ 3,3 млн, после чего он получит статус ограниченно свободного агента.