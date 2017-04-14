«Чемпионат» открывает опрос, посвящённый самому значимому и яркому событию завершившегося регулярного чемпионата НБА.
Выбрать предлагается из следующих вариантов:
— 42 трипл-дабла Расселла Уэстбрука в сезоне;
— выведение Тимофея Мозгова из состава «Лейкерс»;
— 70 очков Девина Букера в матче с «Бостоном»;
— первое место «Бостона» на Востоке;
— обмен Демаркуса Казинса из «Сакраменто» в «Нью-Орлеан»;
— другое событие (называйте в комментариях).
Проголосовать можно, перейдя по ссылке ниже: Какое событие регулярного чемпионата НБА стало самым ярким?