Галлинари: для меня будет сложно покинуть Денвер

Форвард «Денвер Наггетс» Данило Галлинари дал понять, что пока не готов принять какое-либо решение о своём будущем.
«Сейчас не лучшее время, чтобы принимать какое-либо решение. Пока нужно разобраться в том, почему мы не достигли цели, которую ставили перед стартом сезона. После этого мне нужно дать отдых телу, и только потом я буду готов принимать решение.
Как вы знаете, мне будет очень сложно покинуть Денвер. Это мой город, который я люблю У меня здесь дом, и, завершив карьеру, я останусь здесь. Потому уйти будет очень сложно, посмотрим, как всё сложится», — приводит слова итальянца Eurohoops.
В завершившемся регулярном чемпионате Галлинари набирал по 18,2 очка, совершал по 5,1 подбора и раздавал по 2,2 передачи в среднем за игру.
Ранее генеральный менеджер «Денвера» Тим Коннелли заявлял, что попробует удержать Галлинари в команде при любом развитии событий.