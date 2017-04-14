УГМК проиграл «Фенербахче» и не смог выйти в финал женской Евролиги

УГМК проиграл турецкому «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги, состоявшемся в Екатеринбурге, и не смог пробиться в решающий раунд.Первую половину встречи увереннее провёл УГМК, однако «Фенербахче» постепенно наращивал обороты и в итоге одержал победу со счётом 70:61. Самой результативной баскетболисткой поединка оказалась Дайана Таурази из УГМК, набравшая 26 очков.УГМК сыграет в матче за третье место, а «Фенербахче» в финале встретится с победителем противостояния между чешской «Прагой» и курским «Динамо».