Ф. Джексон: Энтони будет лучше где-нибудь в другом месте

Президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон дал понять, что клуб больше не нуждается в услугах многолетнего лидера команды Кармело Энтони.
«Мы не смогли выигрывать с ним на площадке. Думаю, что направление развития нашей команды говорит о том, что Кармело будет лучше где-нибудь в другом месте», — приводит слова Джексона The Score.
Слухи о том, что Кармело Энтони покинет команду, ходили на протяжении всего сезона, сам баскетболист не так давно заявил, что подумает о своём будущем в ближайшее время.
В завершившемся регулярном чемпионате Кармело Энтони принял участие в 74 поединках, набирая в них среднем по 22,4 очка, совершая по 5,9 подбора и раздавая по 2,9 передачи.