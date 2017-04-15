Лю: сказал игрокам, что сейчас самое главное – это победы

Главный тренер «Кливленд Кавальерс»рассказал, как мотивировал своих подопечных перед предстоящим противостоянием с «Индианой Пэйсерс».«Я сказал, что самое главное сейчас – это победы. Можно набирать в плей-офф по 100 очков и собирать по 50 подборов в среднем за матч, но на вашей зарплате в следующем сезоне это никак не отобразится. Никто из вас не станет свободным агентом», – приводит слова Лю ESPN.Напомним, что «Кливленд», ставший чемпионом в минувшем году, занял второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата-2016/17.