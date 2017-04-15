Д'Антони: Харден чувствует себя лучше, когда не пропускает матчи
Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони рассказал о самочувствии лидера команды Джеймса Хардена перед стартом плей-офф.
«Я разговариваю с игроками, и они выражают желание выйти на паркет. Джеймс является одним из таких парней. Они не хочет пропускать тренировки и матчи. Он чувствует себя лучше, когда играет. С этим трудно поспорить. Если я посажу его на скамейку, он посмотрит на меня и скажет, что хочет играть», – приводит слова Д'Антони ESPN.
Отметим, что Харден в регулярном чемпионате-2016/17 пропустил всего один поединок.
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