Уэстбрук: здорово, что мы с Харденом будем противостоять друг другу в плей-офф

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф с «Хьюстон Рокетс».«Мы должны быть готовы к плей-офф. Знаю, что «Хьюстон» будет готов. У них сильное нападение. Они проделывают отличную работу, забивая много бросков из-за дуги. Нам придётся защищать трёхочковую линию.Здорово, что мы с Харденом будем противостоять друг другу в плей-офф. Это отличный опыт. Мы сможем позже вспомнить и обсудить это. Определённо, это хорошо», – приводит слова Уэстбрука NBC Sports.