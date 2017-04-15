Лав: «Кливленд» способен повторить успех прошлого сезона

Форвард «Кливленд Кавальерс»считает, что у его команды есть всё необходимое для завоевания второго подряд титула чемпионов НБА.«У нас есть игроки, которые способны на это. Вся ответственность лежит на нас. Мы должны хорошо играть на обеих половинах площадки. Мне кажется, если мы будем показывать такой баскетбол, а город и болельщики будут стоять за нами, у нас будет шанс вновь стать чемпионами. Прошлый сезон был магическим. Надеюсь, мы сможем создать такое же чувство снова», – приводит слова Лава ESPN.