Джинобили: задача «Мемфиса» не изменилась из-за травмы Тони Аллена

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили прокомментировал травму форварда «Мемфис Гриззлиз» Тони Аллена, который будет вынужден пропустить первый раунд плей-офф.
«Не знал, что Аллен может пропустить всю серию. Думал, он не сыграет только в первом матче. Несмотря на это, задача «Мемфиса» не изменилась, ведь у них не будет всего одного игрока. Конечно, Тони проделывает много работы в обороне. Он важный игрок их команды, который способен повлиять на результат матча», – приводит слова Джинобили ESPN.
В регулярном чемпионате-2016/17 Аллен проводил на паркете по 27,0 минуты, собирая коллекцию из 9,1 очка, 5,5 подбора, 1,6 перехвата и 1,4 передачи в среднем за игру.