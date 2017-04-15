Новицки: если в «Далласе» перестройка, то я её лицо

Мощный форвард «Даллас Маверикс»заявил, что его не смущает перестройка команды.«Если ты так долго играешь в команде, как я, то делаешь то, что требуется. Я принял решение прошлым летом, когда подписал контракт. Я знал о возможности перестройки. В конце концов, я не могу представить себя в другой форме. Если у нас перестройка, то я её лицо. Если мы чемпионы, то я здесь ради этого. Я так давно связываю себя с командой, фанатами и городом, что продолжаю работать, через что бы не проходил клуб», — цитирует Новицки обозреватель Айзек Харрис.