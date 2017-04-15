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Обрадович: «Калев» опасен, но «Локо» не планирует терять очки

15 апреля 2017, суббота. 20:17. Баскетбол
Главный тренер «Локомтива-Кубань» Саша Обрадович поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Калевом», который состоится в Краснодаре 16 апреля в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нам нужно серьёзно относиться к этой игре, особенно учитывая тот факт, что у нас почти не было времени на подготовку. «Калев» опасен, но мы не планируем терять очки, тем более перед своими болельщиками. «Локо» необходимо сыграть с максимальной агрессией на обоих концах площадки, чтобы не оставить сопернику шансов на победу», — приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».
Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
Калев ПБК Локомотив-Кубань Саша Обрадович
Новости. Баскетбол
15 апреля 2017, суббота
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