Обрадович: «Калев» опасен, но «Локо» не планирует терять очки

Главный тренер «Локомтива-Кубань»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Калевом», который состоится в Краснодаре 16 апреля в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«Нам нужно серьёзно относиться к этой игре, особенно учитывая тот факт, что у нас почти не было времени на подготовку. «Калев» опасен, но мы не планируем терять очки, тем более перед своими болельщиками. «Локо» необходимо сыграть с максимальной агрессией на обоих концах площадки, чтобы не оставить сопернику шансов на победу», — приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».