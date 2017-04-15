Пау Газоль: родители расстраиваются, когда мы с Марком играем друг против друга

Центровой «Сан-Антони Спёрс»признался, что серия плей-офф против «Мемфис Гриззлис», за который выступает, станет испытанием для родителей братьев.«Играть против брата немного неловко. Для наших родителей это никогда не было шуткой. Они всегда были горды тем, что их сыновья играют на таком уровне, но они не получают удовольствия от матчей, в которых мы играем друг против друга. Они не хотят видеть, как мы можем травмироваться. Один из нас после игры будет расстроен, так что это приносит им некоторые страдания», — приводит слова Газоля-старшего Eurohoops.Первый матч серии между «Сан-Антонио» и «Мемфисом» состоится сегодня в 03.00 по московскому времени.