Ф. Джексон: Роуз хочет вернуться

Президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон, рассказал о своём разговоре с разыгрывающим команды Дерриком Роузом. По словам функционера, баскетболист хочет остаться в «Нью-Йорке» и на следующий сезон.
«У нас был хороший разговор с Дерриком, и он сказал мне, что хотел бы вернуться. Мы говорили о том, что он должен пройти реабилитацию и делать всё, что для этого нужно. Для этих целей он выбрал Чикаго, так же он будет в Лос-Анджелесе. Но он сказал мне, что он полюбил играть здесь, даже невзирая на неудачи этого сезона.
Он хочет вернуть себя как топ-игрока, и мне нравится такое отношение. Он настроен принять большой вызов. Роуз хочет вернуться и у нас есть несколько вариантов», — приводит слова Джексона New York Post.
Отметим, что после завершения этого сезона Роуз станет свободным агентом.