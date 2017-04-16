Сестра А. Томаса погибла в автокатастрофе

Чина Томас, сестра игрока «Бостон Селтикс»погибла в автокатастрофе, сообщает The News Tribune.Инцидент произошёл 15 апреля в 5 утра на шоссе между Такомой и Сиэттлом — автомобиль под управлением 22-летней Томас столкнулся с заграждением трассы.«Мы потрясены трагической гибелью Чины Томас. Мысли и молитвы „Селтикс“ — вместе с Айзеей и его семьей», — написано в официальном сообщении «Бостона».Пока неизвестно, примет ли Айзея Томас участие в матче первого раунда плей-офф, в котором «Селтикс» играют с «Чикаго Буллз».