«Спёрс» победил «Мемфис» — "+29", у Кавая и Газоля — по 32 очка

«Сан-Антонио Спёрс» дома переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 111:82 в первом матче первого раунда плей-офф Западной конференции. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Спёрс».«Мемфис» лидировал с небольшим отрывом в течение первых двух четвертей, однако «Сан-Антонио» совершил рывок на рубеже 3-го и 4-го периодов, что и позволило им одержать победу с комфортным преимуществом.В составе «Сан-Антонио» 32 очка набрал, у Ламаркуса Олдриджа — 20 очков. В «Мемфисе» самым результативным игроком стал, записавший на свой счёт 32 очка.Второй матч серии состоится на площадке «Спёрс» 18 апреля, начало — в 04:30 мск.