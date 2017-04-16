«Юта» повела в серии с «Клипперс», одержав победу на выезде

«Юта Джаз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» cо счётом 97:95 в первом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Джаз».В первой половине матча с отрывом в 5 очков лидировали хозяева, а начиная с третьей четверти небольшое преимущество до самой финальной сирены удерживала уже «Юта».Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 26 очков. У Криса Пола и Деандре Джордана — дабл-даблы (25 очков и 11 передача, а также 10 очков и 15 подборов соответственно). В составе «Юты» 21 очко набрал Джо Джонсон, а Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл (19 очков, 10 подборов).Второй матч серии пройдёт на площадке «Клипперс» 19 апреля, начало — в 05:30 мск.