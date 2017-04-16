Краудер: «Бостону» не нужна ничья поддержка, мы сами верим друг в друга

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс»высказал мнение о скептических оценках в прессе шансов команды в плей-офф.«Наша цель – чемпионский титул. Это вполне достаточная мотивация. Мы не рассчитываем на чью-то поддержку. Пока игроки и тренеры будут верить друг в друга, мы сможем побеждать. Мы просто верим друг в друга. И нам не нужно, чтобы в нас верил кто-то ещё. Поэтому пусть другие говорят и думают, что хотят», – цитирует Краудера ESPN.В первом раунде плей-офф «Бостон» встретится с «Чикаго Буллз».