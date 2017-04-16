«Автодор» уступил «Енисею», потеряв шансы выйти в плей-офф, у Миннерата 37 очков

«Автодор» на выезде уступил «Енисею» со счётом 92:97 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По ходу второй четверти преимущество гостей составляло 11 очков, однако заключительный период они проиграли «-12». Таким образом, «Автодор» потерял теоретические шансы попасть в восьмёрку сильнейших, и последняя путёвка в плей-офф досталась «Астане».Самым результативным игроком встречи с 37 очками стал мощный форвард саратовцев. У победителей отличились разыгрывающийи мощный форвард, набравшие по 22 очка.