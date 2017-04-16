Элегар установил рекорд Лиги ВТБ, оформив 21 дабл-дабл за карьеру

Центровой «Енисея», набрав 12 очков и совершив 11 подборов в матче с «Автодором», оформил 21-й дабл-дабл за карьеру в Единой лиге ВТБ. Таким образом, он установил новый рекорд Лиги по этому показателю. Предыдущее высшее достижение принадлежало центровому Ивану Марашу, записавшему в актив 20 дабл-даблов за 60 поединков в составе «Цмоки-Минск» за два сезона с 2014 по 2016 год. Элегар проводит в Лиге ВТБ четвёртый сезон, за которые выходил на площадку в 71 встрече за «Калев» и «Енисей».Матч закончился домашней победой «Енисея» со счётом 97:92.