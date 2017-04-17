«Химки» обыграли «Астану», едва не упустив преимущества "+20"

Подмосковные «Химки» в Казахстане обыграли «Астану» со счётом 90:87 в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ. Химчане с большим преимуществом провели первую половину встречи и закончили её с разницей "+18". Однако после большого перерыва «Астана» перехватила инициативу и вырвалась вперёд в середине заключительной четверти. После этого «Химки» вновь вышли в лидеры, но оторваться не смогли. За 17 секунд до конца «Астана» не реализовала атаки при разнице "-1", что предопределило победу «Химок».Результативнее всех в этом матче был форвард «Астаны» Усман Крубалли, который набрал 29 очков. У «Химок» 23 очка на счету Алексея Шведа.