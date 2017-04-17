Форвард «Сан-Антонио» Бертанс пожелал «Басконии» удачи в серии с ЦСКА

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс»пожелал испанской «Басконии» удачи в серии 1/4 финала Евролиги с московским ЦСКА.«Желаю удачи „Басконии“ в плей-офф Евролиги. Парни, вы можете сделать это снова и пройти в Финал четырёх», — написал Бертанс в «Твиттере».Бертанс провёл в составе «Басконии» два сезона до того, как перебрался в НБА. В сезоне-2015/16 он вместе с испанским клубом пробился в «Финал четырёх» Евролиги.Серия между ЦСКА и «Басконией» до трёх побед стартует 18 апреля в Москве.