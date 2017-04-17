Итудис: ЦСКА знает, что серия с «Басконией» будет тяжёлой

Главный тренер ЦСКАдал комментарий в преддверии старта серии 1/4 финала Евролиги с испанской «Басконией». Первый матч состоится 18 апреля в Москве.«Сейчас восемь лучших команд преследуют одну цель. Первая игра очень важна для нас, и мы хорошо подготовились. Мы встречаемся с командой, от которой многого ждут, как и от нас. Мы также ждём, что фанаты придут нас поддержать. Знаем, что серия будет тяжёлой, но сейчас мы сосредоточены на первой игре», — приводит слова Итулиса Eurohoops.