«Сан-Антонио» повёл в серии с «Мемфисом» со счётом 2-0, Леонард набрал 37 очков

«Сан-Антонио Спёрс» добыл победу над «Мемфис Гриззлиз» во втором матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА. Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 96:82 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу встречи преимущество «Спёрс» достигало 26 очков.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Кавай Леонард, набравший 37 очков и сделавший 11 подборов. Ещё 15 очков набрал Тони Паркер. У «Мемфиса» 24 очка в свой актив записал Майк Конли, а Зак Рэндольф оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Спёрс». Третий матч противостояния пройдёт в Мемфисе 21 апреля.