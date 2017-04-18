Маркс: Теодосич – потрясающий игрок, но «Бруклин» интересуется не только им

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс на пресс-конференции, посвящённой завершению сезона, рассказал об интересе клуба к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.

«Мы отправляемся в Европу, чтобы встретиться с Михаилом Прохоровым, а также чтобы провести кое-какую разведку. Мы не собираемся отдыхать.

Милош – потрясающий игрок, но мы интересуемся не только им. Было бы неправильно с моей стороны сказать, что у нас в уме только один игрок», – приводит слова Маркса SBNation.com.

В нынешнем сезоне Евролиги Теодосич проводит на паркете по 29,0 минуты, собирая коллекцию из 16,1 очка, 7,2 передачи и 2,3 подбора в среднем за игру.