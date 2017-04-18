Джордж: Стивенсону нужно научиться контролировать себя

Лидер «Индианы Пэйсерс» Пол Джордж сказал, что защитник команды Лэнс Стивенсон должен улучшишь своё поведение ради команды.

«Ему нужно научиться контролировать себя. Ему нужно научиться самообладанию. В раздевалке на него смотрят как на лидера. Он должен улучшишь своё поведение ради команды. Все мы знаем, что Лэнс является эмоциональным парнем, и причина его эмоций в духе соперничества. Ему просто нужно направить их в нужное русло», – приводит слова Джорджа Sports Illustrated.

Напомним, что в марте Стивенсон заключил с «Пэйсерс» трёхлетний контракт на $ 12 млн.