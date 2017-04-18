Видмер: после победы в Евролиге тяжело настроиться на финальную серию с УГМК

Капитан курского «Динамо» Татьяна Видмер рассказала о победе в Евролиге и готовности команды перед финальной серией плей-офф чемпионата России с УГМК.

«В моей карьере ещё не было такой дружной команды, как в этом сезоне. Все игроки – вне зависимости от национальности – поддерживали друг друга и стремились к общей цели. В январе 2017 года я поняла, что мы выиграем Евролигу. К этому моменту у нас выработалось такое высокое взаимопонимание в защите и нападении, что мы просто не могли упустить титул. Конечно, я испытываю потрясающие эмоции. Мы – лучшая команда Европы, и это о многом говорит.

После такой большой победы очень тяжело настроиться на финальную серию с УГМК. Надо будет собраться, попытаться забыть о Евролиге и начать с чистого листа. Конечно, после поражения в «Финале четырёх» УГМК сделает всё, чтобы реабилитироваться в премьер-лиге. Но я бы не сказала, что они фавориты. В этом сезоне мы обыгрывали друг друга, так что исход финала непредсказуем», – приводят слова Видмер «Известия».