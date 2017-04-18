Блатт выступает за расширение Евролиги

Тренер турецкой «Дарушшафаки» Дэвид Блатт поделился своими мыслями относительно расширения Евролиги.

«Я бы хотел видеть расширенную версию Евролиги. Хотелось бы увидеть здесь ещё несколько новых команд. Это очень привлекательный и конкурентный турнир, и ещё две-три команды дадут болельщикам больше шансов увидеть растущий уровень баскетбола в Европе.

Каким бы ни был формат турнира в следующем году, «Дарушшафака» должна в нём участвовать, мы доказали, что имеем право называть командой уровня Евролиги", — цитирует Блатта Eurohoops.