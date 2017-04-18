Итудис: у ЦСКА возникали проблемы, но мы вышли вперёд в серии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды над «Басконией» (98:90) в первом матче 1/4 финала Евролиги.

«Нет никаких „но“. Счёт в серии — 1-0. Ты должен играть на победу, и я говорил, что будет тяжело. У нас возникали проблемы, нам противостояла отличная команда. „Басконию“ есть за что похвалить — в первой половине встречи команду за собой вёл Лус, а затем инициативу перехватил Ларкин. И всё же мы победили», — приводит слова Итудиса пресс-служба Евролиги.

Вторая встреча серии состоится 20 апреля.