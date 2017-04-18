Итудис: неужели в 16-миллионной Москве у ЦСКА всего 7 тыс. болельщиков?

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы команды над «Басконией» (98:90) в первом матче 1/4 финала Евролиги выразил недовольство малым количеством болельщиков на трибунах домашней арены.

«Я не понимаю, почему на трибунах было всего 7 тыс. человек. Мы играем в лучшем турнире. Спросите у фанатов, чего они хотят от нашей команды? Мы — лучшая команда Европы, всегда сражаемся до конца, бьёмся и выкладываемся. Мы первыми обеспечили себе преимущество домашней площадки. Что ещё нужно болельщикам? Спросите у них! Спросите! Неужели в городе с населением в 16 млн человек у команды всего 7 тыс. болельщиков? К сожалению, многие остаются на диване и критикуют игроков, вместо того чтобы прийти на арену и поддержать любимый клуб. Почему мы приезжаем в Грецию, в Испанию или в Турцию, и нас встречают 20 тыс. враждебно настроенных зрителей, а в Москве сталкиваемся с полупустым залом? Донесите эти слова до всех настоящих болельщиков ЦСКА!» — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.