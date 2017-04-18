«Фенербахче» победил «Пао» и повёл в серии 1/4 финала Евролиги — 1-0

Турецкий «Фенербахче» нанёс поражение греческому «Панатинаикосу» со счётом 71:58 в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги, который состоялся в Афинах.

Первая половина встречи осталась за хозяевами, которые к большому перерыву добились преимущества «+16», но затем греков как подменили. Третью и четвёртую десятиминутки они проиграли с общим счётом 16:43 и буквально подарили победу гостям.

Лучшим в составе триумфаторов стал Богдан Богданович, который набрал 23 очка, а также прибавил к ним 5 подборов и 4 передачи.