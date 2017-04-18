Теодосич: я не понимаю, как ЦСКА выиграл матч с «Басконией»

Разыгрывающий защитник ЦСКА Милош Теодосич прокомментировал трудную победу над «Басконией» со счётом 98:90 в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги, который состоялся в Москве.

«Я не понимаю, как мы выиграли этот матч. Мы играли серьёзно, но допустили слишком много ошибок. Так, как сегодня, играть в плей-офф нельзя. В следующем матче нужно сыграть ещё более серьёзно, чтобы победить. Нужно сыграть лучше. Если не получится, мы проиграем», — передаёт слова Теодосича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.