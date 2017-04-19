«Шалон» и «Нантерр» сыграли вничью в первом финальном матче Кубка Европы ФИБА

18 апреля стартовал финал турнира Кубка Европы ФИБА. В решающую его стадию пробились две французские команды — «Шалон» и «Нантерр». Итогом первого поединка стала малорезультативная ничья — 58:58.

После первой половины поединка «Нантерр» вёл с разницей в 13 очков, однако рывок хозяев в завершающей четверти позволил им отыграться и свести матч к ничьей.

В составе «Шалона» самым результативным стал Мустафа Фалл, оформивший дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов, у гостей 15 очков в активе Спэнсера Баттерфилда.

Ответный поединок финального противостояния запланирован на 25 апреля.

«Шалон» — «Нантерр» 58:58 (15:15, 13:26, 14:9, 16:8)