«Чикаго» вновь победил «Бостон» и повёл в серии — 2-0

«Чикаго Буллз» уверенно переиграл «Бостон Селтикс» во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 111:97 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками в составе «Чикаго» стали Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд, набравшие по 22 очка. Рэджон Рондо остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 11 очков, 14 передач и 9 подборов. В активе Робина Лопеса — 18 очков. У «Бостона» 20 очков набрал Айзея Томас, ещё 16 — Джей Краудер.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Буллз». Третий матч противостояния пройдёт в Чикаго 22 апреля.