Уэйд: за 82 игры регулярного чемпионата понял, что трудности сплачивают «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд считает одной из причин успешного начала серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» единство своей команды.

«Игроки «Чикаго» провели 82 матча регулярного чемпионата и за это время немного узнали друг друга. Самое важное, что я понял за этот период: когда команда оказывается в сложных ситуациях, то становится только сплочённее», – цитирует Уэйда ESPN.

Встреча закончилась выездной победой «Буллз» со счётом 111:97, после которой они выигрывают в серии 2-0.