Тараканов: греку Итудису тяжело понять, что ещё нужно болельщикам ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Сергей Тараканов выразил недоумение по поводу малого количества зрителей на первом матче серии плей-офф Евролиги с «Басконией».

«Я был очень удивлён небольшой посещаемостью на поединке с «Басконией». Когда перед игрой в билетном отделе спросил, сколько ожидается болельщиков, то было странно слышать, что ажиотажа нет. Что ещё нужно болельщикам? «Баскония» – неуступчивая команда, что она и показала. Серия должна стать интересной, баскетбол был вчера замечательный. Я очень расстроен, что достойной поддержки не оказалось. Наполняемость стадиона точно должна быть больше. Для меня это стало сюрпризом, не понимаю, отчего так мало ходят. Хочу спросить у болельщиков: «Что вам ещё надо?»

Рецепта, как привлечь зрителей на трибуны, я не знаю. Читал в комментариях, что билетный отдел работает не так, как надо. Ну, это неправда, я видел, как они работают, как привлекают зрителей на игру, поэтому тут претензий быть не может. Реклама есть и в социальных сетях, и на улицах города, и везде, где можно. Просто у нас вообще нет большого интереса к спорту. Я не понимаю, почему так мало зрителей пришло, и рецепта, как их привлекать, у меня нет. Обращаюсь с призывом к болельщикам и хочу поддержать Димитриса Итудиса. Ведь ему как греку эту ситуацию очень тяжело понять», – сказал Тараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Встреча закончилась домашней победой ЦСКА со счётом 98:90.