Моргунов: в Евролиге ЦСКА дома должен собирать полные трибуны с любым соперником

Бывший форвард ЦСКА Никита Моргунов высказал мнение о низкой посещаемости первого матча плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Басконией».

«Каждый сам выбирает, чем заниматься в этой жизни и что ему интересно. Кто-то сидит на улице, кто-то играет в баскетбол, а кто-то ходит смотреть матчи. Мне обидно, что вчера было так мало болельщиков. На таких играх должны быть полные трибуны вне зависимости от того, какой соперник. ЦСКА играет в Евролиге у себя дома и должен собирать полный зал», – сказал Моргунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Встреча закончилась домашней победой ЦСКА со счётом 98:90.