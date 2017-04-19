Кевин Джонс споёт песню «Отпетых мошенников», чтобы помочь больным детям

«Локомотив-Кубань» представил ролик, посвящённый совместному проекту «Слабо?» клуба и благотворительного фонда «Анастасия», занимающегося помощью больным детям. Чтобы помочь собрать 150 тыс. рублей на нужды фонда, американский мощный форвард «Локомотива» Кевин Джонс споёт песню группы «Отпетые мошенники» «Люби меня, люби» на русском языке и снимется в клипе.
Видео доступно на официальном канале клуба на сервисе Youtube
Сбор пожертвований продолжается на официальной странице проекта до 24 апреля 2017 года