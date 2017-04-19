Начальник отдела продаж ЦСКА: посещаемость матчей не такая уж низкая

Начальник отдела продаж ЦСКА Максим Садовников прокомментировал низкую посещаемость матчей столичной команды после первой игры плей-офф Евролиги с «Басконией»

«Посещаемость не совсем уж низкая. Надо понимать, что мы играем только второй сезон на арене «Мегаспорт». До этого в Евролиге мы играли на пятитысячном домашнем стадионе и не всегда могли собрать и его. Поэтому аншлаги у нас не на каждом матче турнира.

По сравнению с прошлым сезоном наша посещаемость выросла примерно на 1000 человек. Для любой коммерческой структуры, которая пытается зарабатывать, быстро увеличить клиентскую базу больше чем в два раза довольно сложно. Это поступательное движение, которое у нас есть. Мы растём, но сложно сделать резкий скачок», — рассказал Садовников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.

Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 98:90. После игры Итудис выразил недовольство малым количеством болельщиков на трибунах домашней арены. Игру посетили 6986 зрителей.

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