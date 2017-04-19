Начальник отдела продаж ЦСКА: Москва любит бренды

Начальник отдела продаж ЦСКА Максим Садовников считает, что слабая посещаемость первого матча плей-офф Евролиги между с «Басконией» может быть обусловлена слабой узнаваемостью бренда испанского клуба.

«Москва любит бренды. Название «Басконии» ежегодно меняется: то «ТАУ Керамика», то «Каха Лабораль» или, например, «Лабораль Кутча». Для людей, которые не очень следят за баскетболом, может ни о чём не сказать название «Баскония». А ведь она в прошлом году была участником «Финала четырёх».

Люди с удовольствием придут на «Барселону», которая в этом сезоне очень слаба. Бренд «Барселоны» и «Реала» манит даже тех, кто баскетбол смотрит раз в год. Это специфика Москвы – люди выбирают, на что им сходить», — рассказал Садовников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.

Встреча с «Басконией» закончилась победой ЦСКА со счётом 98:90. После игры Итудис выразил недовольство малым количеством болельщиков на трибунах домашней арены. Игру посетили 6986 зрителей.

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